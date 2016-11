Indrukwekkende Van der Poel kan eigenlijk nóg beter: "Naar WK toe wil ik er nog paar procentjes bijdoen"

Door: Glenn Bogaert

26/11/16 - 16u30

© belga.

wereldbeker Wat een demonstratie van Mathieu van der Poel in Duitsland vandaag. De 21-jarige Nederlandse kampioen rekende na een helse achtervolging in geen tijd af met Wout van Aert en stoomde door naar zijn tweede zege in de Wereldbeker. En of het na afloop een stralende winnaar was die zijn zegje mocht doen over zijn glansrijke triomf.

"Ik was verrast omdat het licht zo snel op groen sprong en daardoor was mijn start was niet goed. Daarna werd ik een beetje in het gedrum geduwd, maar dat was niet zo erg. Tot er in de zandbak een paar spaken uit mijn wiel werden gereden. Ik kon niet meer op mijn lichtste versnelling rijden, anders draaide mijn 'derailleur' in mijn wiel. Ik verloor er in ieder geval heel veel tijd mee en het duurde lang alvorens ik kon wisselen. Daarom was het ook belangrijk om zo snel mogelijk het gat dichten want het was al een redelijke kloof. Toen ik bij Wout kwam, gaf mij dat heel veel voldoening en vertrouwen. Zo een gat dichten, is toch niet evident, dan weet je dat je in principe de sterkere bent in de wedstrijd."



Deugddoende stage

Lang talmen deed Van der Poel niet, na een momentje van verpozing in het wiel van Van Aert trok hij fors door en was het al snel duidelijk dat hij met vlag en wimpel de beste was: "Ik heb ervoor gekozen om direct in de tegenaanval te gaan en had meteen een grote kloof beet. Dat was wel leuk. Of dit mijn beste vorm ooit is? Dat is veel gezegd, maar ik voelde de voorbije weken al dat ik echt in vorm ben. Die week in Spanje heeft mij echt deugd gedaan. Ik had dat nodig met een paar heel lastige tainingen op het programma. Ik had al het gevoel dat ik redelijk klaar was voor Koksijde, maar die cross werd dan afgelast. Ik heb dan nog eens een lange training ingelast en de rest van de week redelijk gerust tot dit weekend. Op training had ik de goeie vorm al te pakken. Ik hoop dat ik deze conditie tot het einde van het jaar kan behouden. Het is mijn doel om zo te blijven rijden tot we op stage vertrekken in de aanloop naar het WK. Daar wil ik proberen van er nog een paar procentjes bij te doen. In deze periode is het vooral ook van belang om niet ziek worden, genoeg te rusten en zo fris mogelijk aan de start te komen van de wedstrijden."