'Vliegende Hollander' Van der Poel spoelt frustratie van Koksijde door en drijft Van Aert stilaan tot wanhoop

wereldbeker Ze waren verwittigd natuurlijk, Mathieu van der Poel moest vorige week de ontgoocheling en frustratie verbijten toen bleek dat hij niet mocht uitpakken in Koksijde en dus spaarde hij zijn kruit maar voor de vijfde manche in het Duitse Zeven vandaag. Ondanks een dramatische start door een spaakprobleem rekende de 21-jarige Nederlander op meesterlijke wijze af met de aanvankelijk ongrijpbaar gewaande Wout van Aert. De wereldkampioen leek op weg naar een knappe solo, maar zag zijn grote rivaal met veel panache terugkeren en meteen het commando overnemen. Niks tegen te beginnen gewoon. Schrale troost voor Wout: hij blijft wel leider in de Wereldbeker.

© TDW. Dat er vorige week in Koksijde geen Wereldbeker op het programma stond door het bij momenten hallucinante stormweer maakte dat de hele crosswereld stond te trappelen om het veld in te duiken in Duitsland. In Duitsland? Jawel, na een afwezigheid van maar liefst 13 (!) jaar mochten de modderduivels nog eens hun kunstjes tonen bij onze oosterburen. Mathieu van der Poel en Wout van Aert waren hypergemotiveerd, eerstgenoemde was naar eigen zeggen volledig gerecupereerd van zijn 207,8 kilometer lang tochtje van Koksijde naar thuishaven Kapellen. De jongeman die vorige week zondag ook nog een frietje ging eten om de frustratie om de afgelaste zandcross aan het zeetje door te spoelen, begon er in Zeven alvast niet goed aan. Al na één woelige ronde 15 seconden aan zijn broek, volgens papa Adrie het gevolg van een vervelend spaakprobleem.



Mathieu geeft niet op

Wout van Aert die rook zijn kans en vond al snel het knopje van zijn turbo. Samen met de altijd alert en vinnig startende Tom Meeusen ging de wereldkampioen op zoek naar zijn derde zege in de Wereldbeker. Van der Poel bewoog intussen hemel en aarde om die twee vroege vogels binnen schot te houden. Puur op klasse kon de Nederlandse kampioen al snel enkele voorliggers overvleugelen, een van hen was de alweer puik uitpakkende Fransman Clément Venturini. Ze waren nog niet van 'Thieu' verlost, wel integendeel. Bovendien had hij met Tom Meeusen, die een ontketende van Van Aert niet lang kon volgen, een ideaal mikpunt. De kloof tussen Wout en Mathieu bedroeg 16 seconden, toch al een bijzonder mooie kloof en we waren nog niet eens halfweg. Lees ook Wout voelt de bui al hangen: "Wie er hier favoriet is? 'Dienen Hollander' zeker..."

Getting closer and closer! Only 4 seconds left! pic.twitter.com/i5E9nA57FL — UCI Cyclocross (@UCI_CX) Sat Nov 26 00:00:00 MET 2016

Vliegende Hollander

Wie echter dacht dat het pleit al beslecht was, kwam bedrogen uit. Een furieuze Van der Poel snelde in geen tijd naar de eenzame leider uit Herentals toe. De bolide bleef maar gas geven en kwam tot op 3 à 4 secondjes, we mochten ons andermaal opmaken voor een spetterend duel tussen de twee beste crossers van het moment. Een ouderwetse België-Nederland, altijd smullen voor de fans langs beide kanten van de grens. Hamvraag was wie nu het meeste krachten had verspeeld? Van Aert die alles uit de kast had gehaald om alleen op kop te blijven of Van der Poel die exact hetzelfde had gedaan om een groot gat op zijn rivaal te dichten. De maskers vielen al snel af want met nog twintig minuten te knallen, haalde de 21-jarige Nederlander de sloophamer boven. Arme Wout had geen antwoord in huis en kon niet anders dan de schade beperken. Of beter gezegd: proberen van de schade te beperken. De vogel was namelijk prompt gaan vliegen, tegen de 'Vliegende Hollander' viel niet voor het eerst dit seizoen niks te beginnen. Two laps to go.



Two laps to go.

Van der Poel > Van Aert +18 > Meeusen/Pauwels +38 > Venturini #TelenetUCICXWC pic.twitter.com/ijEzgZXqgn — UCI Cyclocross (@UCI_CX) Sat Nov 26 00:00:00 MET 2016