Iserbyt moet meerdere erkennen in Nieuwenhuis

26/11/16 - 15u00 Bron: Belga

Eli Iserbyt telde aan de finish 20 seconden achterstand op winnaar Joris Nieuwenhuis © belga.

WB-manche Zeven De Nederlander Joris Nieuwenhuis heeft de Wereldbekermanche veldrijden in het Duitse Zeven voor beloften gewonnen. Hij telde aan de finish twintig seconden voorsprong op onze landgenoot Eli Iserbyt. Quinten Hermans won de sprint om de derde plaats van de Italiaan Gioele Bertolini.

Belgisch kampioen Thijs Aerts nam de start voor zijn rekening op het snelle parcours in Zeven, meteen gevolgd door de Nederlander Joris Nieuwenhuis en Quinten Hermans. Wereldkampioen Eli Iserbyt ging minder goed van start en was een ronde op achtervolgen aangewezen. Pas in de tweede ronde maakte hij de aansluiting, in zijn zog volgde Bertolini waardoor we met Aerts, Nieuwenhuis en Hermans vijf leiders kregen.



In dat groepje moest Aerts na enkele versnellingen van de Italiaan en de West-Vlaming de rol lossen. Iets over halfweg cross moest ook Europees kampioen Hermans het trio laten rijden. Nieuwenhuis gaf een sterke indruk en ging vooral op de heuveltjes fel tekeer. Finaal zou ook de Italiaan afhaken. In een spannend slotduel delfde Iserbyt uiteindelijk het onderspit tegen Nieuwenhuis, die volgend seizoen uitkomt voor de opleidingsploeg van Giant-Alpecin. Quinten Hermans klopte in de sprint Bertolini voor de derde plaats en snoept zo enkele kostbare punten af van de Italiaan.



Joris Nieuwenhuis wordt meteen ook de nieuwe leider in het klassement van de Wereldbeker. De Nederlander telt 110 punten, tien meer dan Gioele Bertolini, die de eerste Wereldbeker won in Valkenburg en in Zeven vierde werd. Quinten Hermans staat met twee derde plaatsen op een derde plaats met 90 punten.