Wout voelt de bui al hangen: "Wie er hier favoriet is? 'Dienen Hollander' zeker..."

wereldbeker Het is eens wat anders, cross in Duitsland. Na 13 jaar afwezigheid strijkt de veldritwereld nog eens neer bij onze buren en Wout van Aert is uiteraard een van de favorieten. De 22-jarige wereldkampioen won al twee manches van de Wereldbeker, maar verwacht in Zeven een lastige klus. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de concurrentie van ene Mathieu van der Poel.

"Wie er hier in het voordeel is? 'Dienen Hollander' zeker", klonk het lachend bij Van Aert. "Ik denk dat dit een technisch parcours is dat doet denken aan Ruddervoorde en we weten hoe het daar afgelopen is. Ik hoop mij iets beter te voelen dan daar en als ik goed ben moet ik dit toch ook wel kunnen. Voor Mathieu is dit echter een echte speeltuin."



Kleine verschillen

Heel wat crossers gaven vooraf aan dat conditie de sleutel tot succes is in de op papier vijfde manche van de Wereldbeker. Van Aert sluit zich daar bij aan: "Vooral omdat de crossen elkaar snel opvolgen, op die manier wordt het toch lastig. In de eerste ronde gaat iedereen heel snel kunnen rijden, maar in de tweede ronde gaat iedereen al beginnen voelen dat het hier toch zwaar is. Een paar rondes later zullen er automatisch gaten vallen. Het is moeilijk om op het wiel te rijden omdat het zo'n technische omloop is. De conditie zal uitwijzen wie hier het hoogste tempo kan aanhouden. Ik verwacht iedereen kort achter elkaar met kleine verschillen."



Weinig meerwaarde

Wout van Aert staat erom bekend dat hij geen blad voor de mond neemt en ook over het uitje naar Duitsland had hij zo zijn mening: "We hebben hier een weide om te crossen, maar voor de rest is er niet veel. Ze hebben ervan gemaakt wat ze ervan konden maken. Het is ver rijden om niet echt een grote meerwaarde te hebben. Ik ben an sich wel positief over de Wereldbeker in Duitsland, daar niet van. Het zal wel een lastige wedstrijd worden, dat zal het probleem niet zijn."