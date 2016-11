Jelle Camps triomfeert bij junioren in WB-manche Zeven

Door: redactie

26/11/16 - 13u13 Bron: Belga

Jelle Camps (archief) © belga.

Jelle Camps heeft de Wereldbekermanche veldrijden in het Duitse Zeven bij de junioren op zijn palmares gebracht. De renner van Balen BC behaalde de zege voor landgenoot Toon Vandebosch. De Britse Europese kampioen Thomas Pidcock vervolledigde het podium.

Het was Camps die de beste start nam in Zeven, waar voor het eerst in dertien jaar nog eens een Wereldbeker in Duitsland werd georganiseerd. Hij dunde het veld uit en na één ronde telden we nog acht renners vooraan. Pidcock, de voorbije weken telkens aan het feest in elke wedstrijd waar hij aan de start kwam, versnelde halfweg de tweede ronde en ontdeed zich van zijn metgezellen. Even leek het erop dat er alweer geen maat zou staan op de Brit, maar dat was buiten Toon Vandebosch gerekend die de aansluiting maakte vooraan. Lang reed het duo niet samen op kop, want Pidcock kwam ten val en verloor kostbare tijd.



Vandebosch aarzelde niet en ging stevig door. Snelle starter Camps vond zijn tweede adem en knokte zich terug naar voren in de wedstrijd. Vandebosch moest wat later een gaatje laten en Camps snelde naar de zege. Pidcock kwam nog stevig opzetten voor de tweede plaats, maar zou uiteindelijk vrede moeten nemen met een derde stek.



Voor Camps is het zijn tweede overwinning van het seizoen. Eerder toonde hij zich de sterkste in de Superprestige in Gieten. Yentl Bekaert, die vierde werd, behoudt zijn leidersplaats in de Wereldbeker met honderd punten. Toon Vandebosch volgt als tweede met 85 punten, Andreas Goeman staat derde met 75 punten.