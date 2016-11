Wereldbeker veldrijden na 13 jaar terug naar Duitsland

Door: redactie

25/11/16 - 11u16 Bron: Belga

Wout van Aert gaat zaterdag voor een derde zege in de Wereldbeker. © TDW.

De storm gooide vorige week roet in het eten van de vierde manche van de Wereldbeker in Koksijde, zodat toppers als Wout van Aert en Mathieu van der Poel een wedstrijdvrij weekend beleefden. Nu zaterdag en zondag moeten ze evenwel twee keer aan de bak, te beginnen met de Wereldbeker in het Duitse Zeven.

Na een afwezigheid van dertien jaar keert de Wereldbeker terug naar Duitsland. De renners vinden in Zeven een parcours waar Belgische handen mee aan hebben gebouwd, want de organisatie achter de Poldercross in Kruibeke stelt zijn expertise ter beschikking.



"Het zal een zware klus worden", meent Bram De Brauwer van het organisatiecomité. "Op het eerste zicht lijkt het een snel, vrij vlak parcours, maar vergis je niet: er zitten behoorlijk wat lastige en technisch veeleisende stukken in. Achteraan het terrein ligt een heuvel die drie keer beklommen moet worden. Er werden balkjes verwerkt in het parcours en enkele kleine dijkjes schotelen de renners een aantal verraderlijk schuine stroken voor. Die halen er gegarandeerd de vaart wat uit, want zoals het er nu naar uitziet, zal er van modder weinig sprake zijn."



Wout van Aert schreef al twee Wereldbekers op zijn naam. Mathieu van der Poel graaide de zege mee in Valkenburg en kan zaterdag voor een gelijke stand zorgen in WB-zeges, na zijn blessure waardoor hij de eerste twee manches miste. Van Aert leidt in het klassement met 230 punten voor Laurens Sweeck (174 punten) en kan de eindzege stilaan naar zich toe trekken. Tijd om te rusten is er nadien niet. Zondag wordt in Hamme met de Flandriencross immers de derde manche in de DVV-Trofee gereden.