Dit zijn de acht Nederlanders die Wout van Aert het vuur aan de schenen willen leggen in WB-cross Valkenburg

Door: Glenn Bogaert

17/10/16 - 13u36

© photo news.

De Amerikaanse proeven in Las Vegas en Iowa hebben we al achter de kiezen en dus is het tijd om de Wereldbeker veldrijden naar onze contreien te halen. Aanstaande zondag wordt in het Nederlandse Valkenburg de derde manche van het belangrijkste regelmatigheidscritertium in het veld afgehaspeld. En naar goede gewoonte lijken we af te stevenen op een onvervalste interland België-Nederland.