Engeland klopt Portugal in finale EK voetbal U19

SW

15/07/17 - 21u18 Bron: Belga

© getty.

Engeland heeft vandaag Portugal met 2-1 verslagen in de finale van het EK voetbal voor spelers onder 19 jaar.

In het Georgische Gori opende Easah Suliman vijf minuten na rust de score voor de Young Lions. De Portugezen bedankten zes minuten later Dujon Sterling voor zijn owngoal: 1-1. Lukas Nmecha (68.) schonk Engeland uiteindelijk de zege. De Engelsen speelden de laatste negen minuten met tien man na een tweede gele kaart voor Tayo Edun.



Voor Engeland is het de eerste Europese titel bij de U19 na nederlagen in de finales van 2005 (tegen Frankrijk) en 2009 (tegen Oekraïne). Portugal trekt voor de derde keer aan het kortste eind in de eindstrijd na 2003 (tegen Italië) en 2014 (tegen Duitsland).