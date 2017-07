Organisatie gaat voor 200.000 bezoekers op EK vrouwenvoetbal

SW

14/07/17 - 10u33 Bron: Belga

© photo news.

Met ruim 160.000 verkochte kaartjes mag het EK vrouwenvoetbal de komende weken op veel aandacht rekenen. Zondagavond (om 20u45) starten de Red Flames (FIFA 22) in Doetinchem aan hun toernooi tegen Denemarken (FIFA 15). Toernooidirecteur Bert van Oostveen liet deze week weten dat er op minimaal 200.000 bezoekers wordt gemikt en op een bezettingsgraad van rond de 50 procent in de stadions.

De wedstrijd van de Red Flames tegen gastland Nederland (in Tilburg) is ondertussen al uitverkocht. Ook voor de finale op 6 augustus in het stadion van FC Twente in Enschede is veel animo, zegt een woordvoerster van het organisatiecomité vrijdag. "Van de verkochte kaartjes voor de finale is 40 procent verkocht aan Duitse fans."



Wereldkampioen Duitsland won het EK al acht keer en brengt als titelverdediger veel fans mee. Daarnaast komen er 2000 tot 3000 supporters uit IJsland en kunnen ook onze Red Flames op veel steun rekenen. Naar schatting van de organisatie komt zo'n kwart van de toeschouwers uit het buitenland.



Met live-uitzendingen van alle wedstrijden, zowel op televisie als online, verwacht de organisatie opnieuw een toename van het aantal kijkers. "In 2013 werden via televisie 133 miljoen mensen bereikt. Dat was een verdubbeling van het aantal kijkers tijdens het EK van 2009", laat de woordvoerster weten. "De finale tussen Duitsland en Noorwegen werd vier jaar geleden live door meer dan 15,9 miljoen mensen bekeken."



Hoeveel journalisten de komende weken verslag doen van het EK, dat voor het eerst wordt gespeeld met zestien deelnemers, is niet bekend. De media-aandacht is volgens de organisatie echter groot. Nederland kan volgens een beraming van accountantskantoor PwC een omzet van 28,6 miljoen euro verwachten voor het EK. Daarvan is 8,6 miljoen euro afkomstig van sponsoren van de UEFA.