Duitsland en Spanje spelen finale EK U21

Duitsland en Spanje hebben zich geplaatst voor de finale van het EK voetbal onder 21.

Na 90 minuten stond het in de halve finale tussen Duitsland en Engeland 2-2. De Mannschaft had uiteindelijk strafschoppen nodig om Engeland te kloppen.



Na 35 minuten was het voor de eerste keer raak: Davie Selke bracht de Duitsers op voorsprong. Vlak voor rust hing Demerai Gray de bordjes gelijk: 1-1. Tammy Abraham bracht Engeland kort na de rust op op 2-1, maar in de 70ste minuut bezorgde Felix Platte Duitsland de gelijkmaker. Na 90 minuten stond het 2-2 en ook in de verlengingen werd er niet meer gescoord.



Penalty's moesten de wedstrijd beslissen. Engeland kon rekenen op Jordan Pickford, die onlangs nog voor 34 miljoen euro naar Everton verhuisde. Pickford stopte de tweede Duitse penalty en leek de ster van de avond te worden. Maar het was de Duitse doelman Julian Pollersbeck die zich ontpopte tot de held : hij stopte de penalty van Nathan Redmond nadat ook Abraham al had gemist.



Duitsland mag zich opmaken voor een finale tegen Spanje, dat in zijn halve finale met 3-1 won van Italië dankzij een hattrick van Atletico-middenvelder Saul Niguez, met vijf doelpunten de topscorer van het toernooi. Spanje kan het toernooi een vijfde keer winnen (na 1986, 1998, 2011 en 2013) en zou daarmee het record van Italië evenaren. De laatste titel voor de Italiaanse beloften dateert al van 2004. Duitsland won het toernooi één keer, in 2009.