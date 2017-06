Brussel nog steeds in de running als gaststad voor omroepfaciliteiten tijdens EK 2020

SW

Brussel is één van de overgebleven kandidaat-gaststeden voor de huisvesting van het International Broadcast Centre (IBC) tijdens het EK voetbal in 2020. Dat heeft het organisatiecomité EURO 2020 Brussels vandaag gemeld.

Het IBC is de centrale draaischijf voor alle uitzendactiviteiten en -operaties. Het mediabolwerk huisvest de belangrijkste omroepfaciliteiten, het personeel van de UEFA, maar ook de faciliteiten van een aantal geselecteerde broadcasters. De vorige IBC's hadden een oppervlakte van ongeveer 17.000 m2, met een personeelsbezetting tot 1.000 medewerkers.



"Als internationale gaststad voor zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement weet Brussel wat het betekent om een beveiligd en veilig IBC te hosten. Brussels Expo heeft een internationale ervaring met bijhorend trackrecord en is daarom de ideale gastheer om gedurende EURO 2020 het dynamisch en inspirerend toneel te zijn als middelpunt voor al deze mediadiensten. Daarenboven is het opnieuw een unieke gelegenheid om Brussel tijdens EURO 2020 te tonen aan het internationale publiek", aldus Alain Courtois. De Brusselse schepen van Sport en de voorzitter van het organisatiecomité EURO Brussel 2020 heeft het Brusselse bid bij de Europese voetbalbond ingediend. De UEFA hakt in augustus de knoop omtrent het IBC door.



Brussel is één van de dertien gaststeden voor het EK voetbal van 2020. Onze hoofdstad moet drie groepswedstrijden en een achtste finale organiseren in het nog te bouwen Eurostadion op Parking C. Het organisatiecomité EURO 2020 Brussels wil ook de openingswedstrijd van het EK naar ons land halen. EURO 2020 wordt gespeeld in dertien verschillende gaststeden. Als de Rode Duivels zich rechtstreeks weten te kwalificeren, zullen ze twee wedstrijden voor eigen publiek afwerken.