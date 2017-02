Scandinavische landen bergen plannen voor gezamenlijke organisatie EK 2024 op

Door: redactie

De voetbalbonden van Denemarken, Finland, Faroër Eilanden, IJsland, Noorwegen en Zweden hebben vandaag laten weten dat ze afzien van een gezamenlijk bid voor de organisatie van het EK voetbal van 2024.

"We moeten toegeven dat we er nog niet klaar voor zijn", aldus Jesper Moller, de voorzitter van de Deense voetbalbond. Het sextet ging wel akkoord om in de toekomst samen een groot toernooi te organiseren. Een bid voor het WK voor vrouwen zou onderzocht worden.



Een jaar geleden maakten de Scandinavische bonden bekend dat ze een EK-bid overwogen. Ook Duitsland en Turkije kondigden al aan interesse te hebben in de organisatie van Euro 2024. De gastheer van het toernooi zal gekozen worden in september 2018.



De Deense hoofstad Kopenhagen zal op Euro 2020 wel vier EK-wedstrijden op haar grondgebied ontvangen.