Duitsland stelt zich officieel kandidaat als gastland voor EK 2024

Door: redactie

20/01/17 - 15u47

DFB-voorzitter Grindel met Duits bondscoach Joachim Löw. © epa.

De Duitse voetbalbond (DFB) heeft zich officieel kandidaat gesteld om Euro 2024 te organiseren. De DFB kondigde in een persbericht aan dat het op 3 maart officieel zijn interesse duidelijk maakt bij de Europese Voetbalbond UEFA en tegelijkertijd meteen tien gaststeden wil aanwijzen.

"Het zou voor het Duitse voetbal fantastisch zijn om het toernooi te mogen organiseren", legde DFB-voorzitter Reinhard Grindel uit. "We gaan een sterke kandidatuur indienen en we verzekeren dat de keuze voor de tien stadions op een transparante manier zal plaatsvinden. Duitsland heeft alle infrastructuur om een EK te organiseren. Bovendien weten we al hoe een zowel economisch als ecologisch toernooi te organiseren."



Nochtans heeft Duitsland ook slechte ervaringen met een groot voetbaltoernooi. Eind 2015 raakte bekend dat verscheidene FIFA-leden aan het begin van de 21e eeuw geldsommen hadden ontvangen van het Duitse organisatiecomité, om er zo zeker van te zijn dat het WK voetbal van 2006 naar Duitsland zou komen.



De UEFA maakt in september 2018 bekend wie het toernooi zal organiseren. Het zou de tweede keer zijn dat (West-)Duitsland het EK mag organiseren. Dat deed het eerder al in 1988.



Het volgende EK, in 2020, vindt plaats in dertien Europese steden, waaronder Brussel. De halve finales en de finale worden in het Londense Wembleystadion gespeeld.