EK levert Frankrijk 1,2 miljard euro op

Door: redactie

10/01/17 - 09u35 Bron: Belga

Cristiano Ronaldo won met Portugal het EK. © anp.

Het EK voetbal in Frankrijk van afgelopen zomer heeft de Franse economie 1,2 miljard euro opgeleverd. Dat blijkt uit een studie die het Franse ministerie van Sport vandaag zou bekendmaken. Het toernooi zou de toeristische sector 625,8 miljoen euro hebben opgeleverd, terwijl de organisatie van het EK zelf gepaard ging met bijna 600 miljoen euro aan uitgaven.

Voor de berekening van de "toeristische" opbrengsten werden enkel de uitgaven van de meer dan 600.000 buitenlandse toeschouwers in aanmerking genomen. Die bleven gemiddeld 7,9 dagen in Frankrijk en gaven per dag zowat 154 euro uit. Ruim een derde van hun uitgaven ging naar overnachtingen, een klein derde naar eten, een vijfde naar allerlei kleine aankopen en bezoeken. Vijftien procent van de toeristische uitgaven ging naar vervoer.



De studie houdt ook rekening met de minderinkomsten door toeristen die net vanwege het EK weg zijn gebleven.



De organisatie van het EK zelf bracht ook heel wat op. De UEFA, de organisator van het toernooi, had 360 miljoen euro operationele uitgaven. De 24 deelnemende landenteams gaven samen 34,9 miljoen euro uit, eenzelfde bedrag gaven de geaccrediteerde personen uit. De sponsors waren goed voor 22,6 miljoen euro uitgaven. Voor de Franse staat leverde het EK 70 miljoen extra inkomsten uit BTW op.