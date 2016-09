Kandidaat UEFA-voorzitter Ceferin wil EK 2024 opnieuw in één land organiseren

Door: redactie

Aleksander Ceferin, een van de kandidaten om de nieuwe voorzitter van de Europese voetbalbond (UEFA) te worden, wil dat het EK 2024 opnieuw in één land plaatsvindt. Dat vertelde de Sloveen vandaag op de Duitse televisie. Het EK in 2020 wordt in dertien landen, waaronder België, gespeeld.

Ceferin is momenteel in de running om de geschorste Michel Platini op te volgen aan het hoofd van de UEFA. Na het forfait van de Spanjaard Angel Maria Villar eerder deze week, is er met de Nederlander Michael van Praag nog maar één andere kandidaat om de functie van de Fransman over te nemen.



Ceferins uitspraak is mogelijk een tegendienst voor de Duitse voetbalbond. De Duitsers, die eerder hun steun uitspraken voor de kandidatuur van de Sloveen, hebben al aangekondigd het EK in 2024 te willen organiseren. Ook de Scandinavische landen Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland hebben dit al gedaan, maar hun 'bid' lijkt dus bij Ceferin minder kans te maken.



Op 14 september weten we of Ceferin, die op dit ogenblik ook voorzitter is van de Sloveense voetbalbond, Michel Platini opvolgt. Elk van de 55 Europese bonden heeft één stem tijdens de verkiezing. De Belgische Voetbalbond (KBVB) kondigde woensdag aan zijn steun te verlenen aan Van Praag.