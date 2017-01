vorige | foto 1 van 16 | volgende

Miss België Romanie Schotte toont kroontje

Romanie Schotte (19) uit Brugge is Miss België 2017. De knappe brunette haalde het zaterdagavond in het Plopsatheater in Adinkerke (De Panne) voor de eveneens West-Vlaamse Delphine Devos uit Deerlijk en de tweede eredame, de 18-jarige Eva Mira uit Saint-Nicolas bij Luik. Romanie die als underdog aan de wedstrijd startte, studeert KMO-management en houdt van sporten en uitgaan. Haar vriend is de vijftien jaar oudere Stefan Talpe, broer van acteur Louis Talpe. Een dag na de titel toont Romanie trots haar kroontje. © belga