Moeskroen wint na doelpuntrijke wedstrijd van Eupen

Moeskroen blijft lekker meedraaien bij de eerste zes in de voorlopige stand. Excel won nu ook van Eupen na een 1-2 achterstand bij de rust te hebben omgezet in 3-2 winst. De weg is uiteraard nog lang, maar het gevaar dat de ploeg van Mircea Rednic nog in de problemen komt, is nu wel tot het minimum herleid.

© photo news. Het duurde tot de 26ste minuut vooraleer Eupen eindelijk eens bal aan de voet in de rechthoek van Moeskroen verscheen. Tot dan was de thuisploeg dominant geweest.



De overwicht leverde dreiging op in de buurt van Van Crombrugge en één grote kans. De doelman van Eupen voorkwam met de voet het openingsdoelpunt via Bolingi.



Wat met combinaties of snelle infiltraties niet lukte, kwam er toch op vrijschop. De Mexicaan Govea -dé revelatie bij Excel- mikte van een paar beter buiten de grote rechthoek de bal buiten bereikt van Van Crombrugge in de dichtste kruising.



Een verdiende voorsprong... die echter niet lang op het bord bleef. Nauwelijks vier minuten later herstelde Eupen het evenwicht. En hoe! Een vallende bal werd door Tirpan met een verschroeiende pegel van op ruim 25 meter in doel getrapt. 'Hoor ik jullie nog?', gesticuleerde Tirpan in de richting van de hoofdtribune. Blijkbaar financieel niet naar waarde geschat door de directie van Moeskroen, besliste de Brusselaar deze zomer de overstapt te maken naar Eupen. Vandaar zijn reactie.

© photo news. Tirpan werd door de 'décideurs' van Kehrweg aangetrokken als rechtsback, begon het seizoen als centrale verdediger in een vijfmansdefensie, maar wordt sinds de tweede helft op Waasland-Beveren door coach Condom als verdedigende middenvelder opgesteld. Hij doet dat in die rol niet onaardig.



In het slot van de eerste helft kwam Eupen 1-2 voor. Aan de basis van dat doelpunt een misverstand tussen Bailly en Govea. De bal belandde bij Leye en die lepelde hem tegen de netten vooraleer de verbouwereerde doelman van Excel de kans had gezien opnieuw positie te kiezen tussen zijn palen. De klap moet bij de thuisploeg hard zijn aangekomen, maar het moet zijn dan Rednic tijdens de rust de juiste woorden vond om het moreel van zijn troep opnieuw op te krikken. © photo news.

Moeskroen zette de tweede helft goed in werd vrij snel beloond met de gelijkmaker, al had het daar wel de ongewilde hulp van Lotiès voor nodig. In duel met Bolingi devieerde de Fransman de bal in eigen doel. 2-2 in de 53ste minuut. En 3-2 in de 69ste. Deze keer had Bolingi geen hulp nodig. Hij kopte de bal voor de vuisten van Van Crombrugge in doel. Zijn zesde doelpunt al dit seizoen.



Even voordien had de tussenstand echter omgekeerd kunnen zijn op een remake van de omgezette vrijschop door Govea in de eerste helft. Leye nam vanop quasi dezelfde plaats een even korte aanloop, maar zijn krul belandde tegen de paal. In de slotfase werd Amallah uitgesloten voor een overtreding op Blondelle.