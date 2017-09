Standard kan ook in Eupen niet winnen (1-1)

Door: redactie

17/09/17 - 21u51

© belga.

Standard heeft ook op verplaatsing bij Eupen niet kunnen winnen. De troepen van Sa Pinto stonden al heel snel op achterstand na een goal van Leye, maar Mpoku stelde nog voor de rust gelijk. Na de pauze was het allemaal heel wat minder, waardoor die 1-1 meteen ook de eindstand was.

Standard begon eigenlijk al met een achterstand aan de wedstrijd. Leye vond Verdier, die Luyindama aan de praat hield. Intussen was de Senegalese spits doorgespurt en kon hij de bal aan de tweede paal hoog het doel in jagen - Sa Pinto werd er aan de zijlijn niet bepaald vrolijker van. Nochtans deed zijn ploeg het niet onaardig en was vooral Mpoku al snel tweemaal dicht bij de gelijkmaker: eerst schoot hij een wenkende kans naast, wat later kreeg hij zijn kopbal niet gekadreerd. Ook Ndongala faalde nog toen hij oog in oog verscheen met Van Crombrugge, maar driemaal zou uiteindelijk scheepsrecht blijken voor Mpoku. De flankspeler dribbelde de helft van de Eupense defensie tureluurs om vervolgens staalhard via de onderkant van de dwarsligger binnen te knallen. Een meer dan verdiende gelijkmaker voor de 'Rouches', die tussendoor wel geluk hadden dat de kopbal van Blondelle aan de verste paal naast ging.