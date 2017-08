Eersteklasser Eupen slachtoffer van internetfraude

Door: redactie

9/08/17 - 13u21 Bron: Belga

© photo news.

Eersteklasser KAS Eupen is het slachtoffer geworden van internetfraude. De club heeft daarom een klacht ingediend tegen onbekenden. Criminelen troggelden in naam van de eersteklasseclub geld af van Afrikaanse spelers. De politie is een onderzoek gestart.