Eupen-middenvelder spuwt z'n gal: "Ben vooral gebruikt voor mijn nationaliteit en niet voor mijn kwaliteit!"

4/03/17 - 12u49

4/03/17 - 12u49

© belga.

Vijf keer aan de aftrap en in total 510 minuten in de Jupiler Pro League: het was tot dusver niet bepaald een topseizoen voor Eupen-speler Guy Dufour. De middenvelder, die zijn opleiding genoot bij PSV, besloot dan maar om zijn gal te spuwen via Instagram met een post waarin hij suggereert dat de Panda's hem vooral nodig hadden voor zijn nationaliteit, en niet zijn kwaliteit als voetballer. "Puur op voetbalgebied was dit seizoen een drama voor mij ... ik was blij dat ik op mijn 29ste de stap naar 1rste klasse kon zetten maar ik ben uiteindelijk vooral gebruikt voor mijn nationaliteit en niet voor mijn kwaliteit!", klinkt het onder meer, waarna hij in het verdere bijschrift vooral bloemetjes over heeft voor zijn vriendin Sophie - logischerwijze naast hem op onderstaande foto.