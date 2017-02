Coach Jordi Condom verlengt bij Eupen tot juni 2018

Door: redactie

22/02/17 - 20u15 Bron: Belga

© photo news.

Jordi Condom heeft zijn contract als trainer van Eupen tot eind juni 2018 verlengd, met optie voor een extra seizoen indien het behoud in de Jupiler Pro League verzekerd wordt. De 47-jarige Condom is sinds maart 2015 hoofdtrainer bij de club uit Duitstalig België, voordien werkte de Spanjaard er drie jaar als assistent.

Naast Condom hebben ook T2 Manel Exposito, keeperstrainer Javier Ruiz en physical coach Roma Cunillera hun krabbel onder een nieuwe overeenkomst gezet.



"Deze contractverlengingen tonen dat Eupen inzet op continuïteit en zich de komende jaren als club wil blijven ontwikkelen", laten de Panda's in een korte reactie weten.



Eupen promoveerde vorig jaar naar de Jupiler Pro League. Op drie speeldagen van het einde van de reguliere competitie zijn de Oostkantonners zo goed als zeker van het behoud met negen punten meer dan hekkensluiter en enige zakker Moeskroen. In de Beker van België deed het team van Condom het erg goed. Ze strandden pas in de halve finales tegen Zulte Waregem.