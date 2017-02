Door: Alain Ronsse

2/02/17 - 10u15

AS Eupen nam vorige zomer Mamadou Sylla (Spanjaard met Senegalese roots) op huurbasis over van Espanyol Barcelona. De 22-jarige spits tekende tot het einde van het seizoen. In de overeenkomst werd een optie van 2,5 miljoen opgenomen. De Qatarese eigenaars van Eupen hebben zich voorgenomen die optie te lichten. Financieel is dat geen probleem en bovendien staat het zo goed als vast dat Mamadou Sylla - dit seizoen al goed voor 11 doelpunten en 5 assist - met winst zal kunnen worden doorverkocht.