KAS Eupen trekt beroep tegen strafschop bij Zulte Waregem in

8/09/16

KAS Eupen heeft zijn neergelegde beroep bij de Scheidsrechterscommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) tegen de strafschop die aan Zulte Waregem werd gegeven op de openingsspeeldag in de Jupiler Pro League ingetrokken. Dat meldde competitiemanager Thibault De Gendt vandaag via Twitter. De promovendus uit de Oostkantons verloor op zaterdag 30 juli met 3-0 van Essevee.

Scheidsrechter Lawrence Visser legde het leer op de stip na een duwfout van Ocansey binnen de zestien. Zulte Waregem opende de score via kapitein Mbaye Leye, die de gecontesteerde penalty omzette in de 63e minuut. Eupen bracht het oordeel van Visser voor het Bureau Arbitrage, dat bevoegd is om zich uit te spreken over scheidsrechterlijke inbreuken op de spelregels.



"Volgens Eupen werd de fout gefloten terwijl de bal nog niet in het spel was", liet de Pro League, de belangenvereniging van de 24 profclubs, op 9 augustus op zijn website optekenen. De club uit de Oostkantons vond dat scheidsrechter Visser het spel had moeten laten hernemen door middel van een hoekschop. Op 16 augustus verdedigde Eupen zijn standpunt voor de Scheidsrechterscommissie, maar drie weken later trekt de eersteklasser zijn beroep dus in.



Na de omgezette strafschop van Leye dikten Timothy Derijck en Christophe Lepoint de score in het Regenboogstadion verder aan tot 3-0.



Eupen staat na vijf speeldagen met vier punten op de dertiende plaats, Essevee is tweede met tien punten.