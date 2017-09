Lierse-baas Maged Samy: "Ik heb besloten te vertrekken"

Door: Mathieu Goedefroy

8/09/17 - 15u30

© BELGA.

Maged Samy - de grote baas van SK Lierse - laat opnieuw van zich horen. De Egyptenaar stuurt op Facebook een waarschuwing uit naar de fans die tijdens de wedstrijd van dit weekend aankondigden acties te voeren tegen het beleid van hun club. "Ik heb besloten te vertrekken", zegt Samy er in één adem bij.

Het stormt opnieuw in Lier, zoveel is duidelijk. Vorig seizoen liepen de Pallieters nog op een haar na een plek in de promotie-play-off mis, maar sinds de zomer is het pas écht kommer en kwel. Na een meningsverschil werd manager Roel Rymen deze week op non-actief gezet en in 1B sprokkelde de club nog maar drie punten. Enkel Tubeke en Westerlo doen slechter. Reden genoeg voor de fans van geel-zwart om morgen protestacties te plannen in de thuismatch tegen Westerlo. Plannen waar Maged Samy niet mee kan lachen.



"Ik heb besloten te vertrekken. Er zijn een aantal geïnteresseerde kopers met concrete plannen om de club over te nemen. Als zij morgen jullie protestacties zien, zou hen dat kunnen doen afzien van hun aankoopplannen. Jullie acties zullen dus het tegenovergestelde opleveren van wat jullie hopen te bereiken", schrijft Samy in een Facebookpost. "Ik hou nog steeds van Lierse en wil het beste voor iedereen."