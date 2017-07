Maged Samy weer in vorm op Facebook, nu moet Mogi Bayat het ontgelden

Door: Kristof De Cnodder

13/07/17 - 15u52

Maged Samy. © photo news.

Liersevoorzitter Maged Samy was nog eens in vorm op Facebook. De Egyptenaar pakte uit met een sneer naar Mogi Bayat, sinds kort makelaar van Lierses topschutter Dylan De Belder. Deze laatste verklaarde vorig weekend dat hij niet langer voor Lierse wil spelen en hoopt zo een transfer te forceren. Voor Samy is het duidelijk dat Bayat dit heeft ingefluisterd. "Alleen een corrupte manager kan een speler adviseren om een propere club zo voor het blok te zetten", schreef Samy, zonder Bayat expliciet te vernoemen.



Vervolgens postte Samy een link naar de gespecialiseerde website transfermarkt.com, waar De Belders marktwaarde op 750.000 euro wordt geschat. Een duidelijk signaal naar eventuele geïnteresseerde clubs toe. Onder andere Antwerp, Charleroi en Beerschot-Wilrijk zouden aan De Belder denken.