Nico Binst ruilt Antwerp voor Lierse

Aanvaller Nico Binst (25) heeft een contract voor drie jaar ondertekend bij Lierse, zo maakte de club uit 1B vandaag bekend. Hij komt transfervrij over van promovendus Antwerp.

"Ik kreeg gisteren te horen van mijn manager dat Antwerp niet meer op mij rekende voor het komende seizoen. Ik wist dat Frederik Vanderbiest en Lierse in mij geïnteresseerd waren wat dan gisterenavond al snel is uitgemond in een mondeling akkoord", legt Binst uit. "Union en OHL toonden ook interesse maar Lierse sprong er voor mij tussenuit, het blijft een traditieclub met een trouwe fanbasis. Vanmorgen hebben we dan de laatste details afgerond en het contract getekend."



Binst moet bij Lierse de vervanger worden van Dylan De Belder, die aast op een transfer en daarom voorlopig nog weigert te trainen. "Doordat Dylan De Belder ons dit weekend voor een voldongen feit stelde, zijn we in samenspraak met onze coach meteen op zoek gegaan naar een valabele vervanger. We kwamen al snel uit bij Binst, die reeds voor de aanvang van vorig seizoen op onze voorkeurslijst stond. Toen was hij niet vrij, maar gisteren lukte het wel nadat zijn verhaal bij Antwerp ten einde liep", aldus Liersemanager Roel Rymen. "Nico is een jonge Belgische spits met de juiste attitude. We zijn er dan ook van overtuigd dat hij bij ons gaat passen en voor de nodige aanvallende impulsen zal zorgen. Hij pikt deze namiddag al aan op training en krijgt vanavond ook al speelminuten op Pulderbos tegen Zulte Waregem."