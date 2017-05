HLN brengt Lierse kampioenenploeg 20 jaar later weer samen: "Weet jij je titelpremie nog?"

Video: Mathieu Goedefroy, tekst: Kristof De Cnodder

23/05/17 - 18u00

video Bob Peeters, Eric Van Meir, Nico Van Kerckhoven, Dirk Huysmans,... Kan u de kampioenenploeg van Lierse uit '97 nog opsommen? Dan hebt u een straf geheugen, want de stunt - een van de opmerkelijkste uit onze voetbalgeschiedenis - is exact 20 jaar geleden.

Uw krant bracht de gouden elf nog één keer samen, in het centrum van Lier, voor een babbel over heden en verleden. "Dat niemand van ons zijn titelpremie nog kent, zegt alles: voor ons was dat niet belangrijk", klonk het onder meer voor onze camera. Lees de hele reportage woensdag in de krant Het Laatste Nieuws of op HLN Sport Plus, onze zone exclusief voor abonnees.



Wat doen de toenmalige spelers 20 jaar later? We zochten het uit naar aanleiding van dat porseleinen jubileum van de vierde en laatste landstitel van de 'grootste kleine club van het land'.



Stanley Menzo (53) is momenteel trainer van de Zuid-Afrikaanse eersteklasser Ajax Cape Town.

Jan Moons (46) organiseert op zelfstandige basis evenementen en is commerciële man bij amateurclub Heist.

David Brocken (46) woont in Noorwegen. Was daar tot vorig jaar coach van een professioneel damesteam, maar is nu niet meer actief in het voetbal. Is veel bezig met zijn hobby fotografie. David Brocken bij het Noorse Valerengen. © rv.

Bart De Roover (49) werd pas aangesteld als trainer/sportief verantwoordelijke van amateurclub Kapellen.

Eric Van Meir (49) kreeg drie maanden geleden de bons als coach van Lierse. Is wel nog actief als voetbalanalist.

Nico Van Kerckhoven (46) is al een paar jaar in dienst als scout voor Lierse, maar die activiteiten staan momenteel op een laag pitje.

Carl Hoefkens (38) woont in het zuiden van Spanje. Voetbalde vorig jaar nog in Gibraltar, maar heeft zich nu volop op zijn passie bodybuilding gestort © Marilu Baez.

Tim De Keyser (38) speelde nog lang in de lagere afdelingen, maar stopte inmiddels met voetballen.

Jerry Poorters (38) voetbalde afgelopen seizoen bij derdeprovincialer Wezel Sport.

Ives Serneels (44) is sinds enkele jaren bondscoach van onze nationale vrouwenploeg. Gaat deze zomer met de Red Flames naar het EK.

Pascal Bovri (53) is vertegenwoordiger voor een merk van sportartikelen. Doet verder niks meer in het voetbal.

Karel Snoeckx (43) is ook uit de voetbalwereld gestapt. Runt nu een veebedrijf in de Kempen.

Andrzej Rudy (51) woont in Duitsland, waar hij de voorbije jaren enkele kleinere ploegen trainde.

Denis Kliouev (43) is van de radar verdwenen. Zit vermoedelijk opnieuw in Rusland.

Frederic Wilkin (41) is al heel wat jaren actief als advocaat. Traint in zijn vrije tijd een jeugdploegje in zijn woonplaats Zoersel.

Hans Somers (39) werkt in de financiële sector en is jeugdcoördinator van het Brabantse amateurteam Betekom. Hans Somers in september 2000 in actie tegen Bordeaux in de Uefa Cup. © Isosport.