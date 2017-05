Lierse tekent beroep aan tegen schorsing voor Aurélien Joachim

XC

Aurélien Joachim is het niet eens met zijn sanctie van twee speeldagen schorsing en 800 euro boete. SK Lierse tekende beroep aan en verschijnt morgenmiddag met zijn Luxemburgse spits voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), zo bevestigde advocaat Alexander Vantyghem.

Joachim werd vervolgd op basis van tv-beelden van de zevende speeldag in de Jupiler Pro League. In de thuismatch tegen Union (2-1) trapte de Luxemburgse spits van de Pallieters iets voorbij het halfuur op de enkel van Union-speler Rajsel. De Luxemburgse aanvaller kreeg de fout tegen, maar scheidsrechter Sébastien Delferière hield de kaarten op zak. De Reviewcommissie is van oordeel dat Delferière zich bij zijn beoordeling vergist heeft en besliste unaniem Joachim te laten vervolgen.



Het Bondsparket vorderde twee speeldagen schorsing, de Geschillencommissie bevestigde dat voorstel. Indien Lierse bot vangt in hoger beroep, mist Joachim de slotwedstrijd in de A-groep van play-off 2 op het veld van Standard en de eerste wedstrijd in de Proximus League (1B) van volgend seizoen.