Lierse-speler Aurélien Joachim wordt twee speeldagen geschorst

16/05/17 - 17u06 Bron: Belga

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag twee speeldagen schorsing en een boete van 800 euro opgelegd aan Aurélien Joachim. De Luxemburgse spits van SK Lierse werd op basis van tv-beelden van de zevende speeldag in de Jupiler Pro League vervolgd.

In de thuismatch tegen Union (2-1) trapte Joachim iets voorbij het halfuur op de enkel van Union-speler Rajsel. De Luxemburgse aanvaller kreeg de fout tegen, maar scheidsrechter Sébastien Delferière hield de kaarten op zak. De Reviewcommissie is van oordeel dat Delferière zich bij zijn beoordeling vergist heeft en besliste unaniem Joachim te laten vervolgen. Hoewel SK Lierse bepleitte dat Joachim de fout zeker niet opzettelijk maakte, bevestigde de Geschillencommissie de strafvordering van twee speeldagen schorsing.



De sanctie gaat pas in op 18 mei, waardoor Joachim dinsdagavond (20u30) in de thuismatch tegen STVV wel mag spelen. Tenzij de Pallieters in beroep gaan, mist de Luxemburger de laatste wedstrijd in Play-off IIa op het veld van Standard en de eerste wedstrijd in de Proximus League (1B) van volgend seizoen.