White Star dient klacht in tegen SK Lierse over ex-spelers, vrijdag uitspraak

16/05/17 - 16u15 Bron: Belga

White Star Brussels heeft bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) een klacht ingediend tegen SK Lierse naar aanleiding van de transfers van Aurélien Joachim en Mike Vanhamel afgelopen zomer. De Geschillencommissie Hoger Beroep doet vrijdag aan uitspraak in de zaak, zo bevestigde de KBVB.

Volgens White Star zijn de transfers van Joachim en Vanhamel niet reglementair verlopen. De club van John Bico claimt dat de contracten van beide spelers niet waren afgelopen toen White Star degradeerde naar de amateurreeksen. De Brusselaars vinden dat Lierse dus nog een transfersom had moeten betalen en stappen daarvoor ook nog naar de burgerlijke rechtbank.



SK Lierse maakt zich geen zorgen. "De aansluitingen van zowel Vanhamel als Joachim gebeurden volledig reglementair en werden door de KBVB trouwens ook officieel en zonder voorbehoud bevestigd. Lierse ziet de uitspraak van de Geschillencommissie Hoger Beroep dan ook met vertrouwen tegemoet", klinkt het op de website. "Deze poging van White Star Brussels om Lierse te destabiliseren in volle nacompetitie tart elke verbeelding."



Indien de Geschillencommissie Hoger Beroep White Star dan toch gelijk geeft, is het onduidelijk welke gevolgen dat heeft voor de Proximus League. Hoe dan ook kan zowel White Star als SK Lierse nog naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) stappen.