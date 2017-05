Bondsparket wil twee speeldagen schorsing voor Lierse-speler Aurélien Joachim

Bewerkt door: Glenn Van Snick

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag ter zitting van de Geschillencommissie van de KBVB twee speeldagen schorsing en 600 euro boete gevorderd voor Aurélien Joachim. De Luxemburgse spits van SK Lierse werd op basis van tv-beelden van de zevende speeldag in de Jupiler Pro League vervolgd.

In de thuismatch tegen Union (2-1) trapte Joachim iets voorbij het halfuur op de enkel van Union-speler Rajsel. De Luxemburgse aanvaller kreeg de fout tegen, maar scheidsrechter Sébastien Delferière hield de kaarten op zak. "Ik kon de impact van de tackle niet goed inschatten", verklaarde de ref. De Reviewcommissie is van oordeel dat Delferière zich bij zijn beoordeling vergist heeft en besliste unaniem Joachim te laten vervolgen.



"De beelden spreken voor zich. Joachim probeert de bal te recupereren, maar komt te laat. Hij gaat met gestrekt been en studs vooruit in", verklaarde de bondsprocureur zijn vordering. Joachims raadsman Alexander Vantyghem kan zich niet vinden in die strafmaat. "Delferière wordt gezien als Belgiës beste scheidsrechter. Hij heeft de fase beoordeeld en besluit geen kaart te geven. De Reviewcommissie mag alleen optreden wanneer er sprake is van 'serious foul play', wat hier toch niet het geval is. Zou elke andere ref in dit geval een rode kaart getrokken hebben?", richtte Vantyghem zich tot de bondsprocureur. Joachim gaf ter zitting toe dat hij te laat op de bal was. "Maar het was nooit mijn bedoeling om Rajsel pijn te doen. We gaan beiden voor de bal. Op het moment dat ik merk dat ik te laat kom, verschuif ik mijn gewicht zodat ik niet vol op de voet van Rajsel terechtkom. Nadien gaf ik ook meteen toe aan de scheidsrechter dat ik hem geraakt heb", aldus de Luxemburger.



De Geschillencommissie maakt dinsdagnamiddag zijn uitspraak bekend.