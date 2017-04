Lierse-voorzitter Samy gooit privé chats met Van Meir op Facebook

Kristof De Cnodder

1/04/17 - 12u27

© BELGA.

Maged Samy heeft nog eens van zich laten horen via Facebook. De Egyptische voorzitter van Lierse maakte enkele Whatsapp chats met zijn onlangs ontslagen coach Eric Van Meir publiek. Een opmerkelijk manoeuvre, maar blijkbaar niet in de ogen van Samy.

Uit de op Facebook gepubliceerde posts blijkt dat Samy Van Meir via een tekstbericht liet weten dat hij aan de deur werd gezet, iets waar Lierses grote baas achteraf wel spijt van bleek te hebben. "Ik kan begrijpen dat je dit als onrespectvol ervaarde en boos bent. Ik had je de boodschap beter face to face gebracht", schreef Samy aan Van Meir.



Anderzijds bleef Samy in zijn chats wel zijn beslissing verdedigen. De gemiste promotie naar eerste klasse A wordt Van Meir zwaar aangerekend, ook al behaalde Lierse over een heel seizoen de meeste punten in 1B. "Je had beter toegegeven dat je het doel dat de club vooropstelde niet hebt gehaald", aldus nog Samy. "Als je zoiets bij een volgende club nog eens voor hebt, bied je beter je ontslag aan bij het bestuur. Dat is wat grote jongens doen. Jij, van jouw kant, deed alsof er niks aan de hand was. Je negeerde me zelfs dagenlang, waarop ik hetzelfde deed met jou."