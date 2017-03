Liersefans krijgen tijdens boycot tegen Standard gezelschap van Van Meir

Kristof De Cnodder

28/03/17 - 17u36

© photo_news.

Lierse dreigt bij de start van play-off 2 geboycot te worden door een deel van zijn eigen supporters. Sfeergroep Yellow Black Army (YBA) roept de geel-zwarte fans op om zondagavond de thuiswedstijd tegen Standard niet bij te wonen in het stadion. YBA is niet te spreken over het feit dat clubicoon Eric Van Meir onlangs de bons kreeg als trainer, na een seizoen waarin Lierse de meeste punten haalde in eerste klasse B. "Wij doen deze boycot niet tegen de ploeg, maar tegen het beleid dat de afgelopen jaren in onze club werd gevoerd", zegt YBA in een persbericht.



"Een traditieclub als Lierse dient professioneel bestuurd te worden, met respect voor zijn supporters, en niet naar de grillen van de eigenaar." YBA roept iedereen nu op om Lierse - Standard te gaan volgen in één van de cafés in het centrum van Lier. Ook Eric Van Meir en enkele andere oud-spelers zouden daar present tekenen.