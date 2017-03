Eric Van Meir heeft het (even?) gehad met zijn grote liefde Lierse: "Vandaag is de eerste dag dat ik opnieuw een beetje kan lachen"

Door: Glenn Bogaert

19/03/17 - 13u00 Bron: Studio Live

Het nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel: Eric Van Meir die na een knap seizoen met Lierse in 1B zijn C4 kreeg. En dat nadat hij naast de twee titelmachten voor promotie had gegrepen. Geel-zwart eindigde dan wel als eerste met 55 punten, dat zijn er vijf meer dan Roeselare en zes meer dan Antwerp, maar greep twee keer naast de periodetitel. Totaal onlogisch en onrechtvaardig volgens velen, maar desondanks moest het hoofd van de 49-jarige Van Meir toch rollen.

In 'Studio Live' blikte het clubicoon van Lierse voor het eerst terug op een gitzwarte en emotionele week. Alweer bij het grof huisvuil gezet door zijn grote liefde, een harde klap die nog flink nazindert: "Vandaag is eigenlijk de eerste dag dat ik weer een beetje kan lachen. Ik heb een heel moeilijke week gehad. Ontslagen worden, is niet plezant hé, maar ik voelde het wel aankomen. Ik ben 18 maanden trainer geweest bij Lierse en ben daarmee de coach die sinds 2003 het langst aan het sportieve roer heeft gestaan van de club. Dat zegt veel meer over de club dan over mijn prestaties. Hoeveel keer ik nu al gekomen en gegaan ben bij Lierse? Ik ben intussen zelfs de tel kwijt, maar ik denk al 8 of 9 keer in totaal. Ik ben drie keer weggegaan en kwam vier keer terug. Het is momenteel even gedaan voor mij. Clubliefde overwint, veel maar niet alles."