Vanderbiest trainer bij Lierse

Rudy Nuyens

17/03/17 - 06u00

© belga.

Fred Vanderbiest wordt de nieuwe trainer van Lierse. De 39-jarige Vanderbiest wordt de opvolger van Eric Van Meir, die begin deze week ontslagen werd op het Lisp. Van Meir betaalde daarmee het gelag voor het missen van de promotie, ondanks het feit dat geen enkele club in 1B meer punten behaalde dan Lierse. De voorbije dagen werden Peter Maes en Glen De Boeck nadrukkelijk in verband gebracht met Lierse, maar uiteindelijk bereikte de club gisteravond een akkoord met Vanderbiest, die de voorbije jaren bij Oostende, Cercle Brugge, Antwerp en Aris Limassol aan de slag was.