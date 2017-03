Eric Van Meir virtueel ontslagen bij Lierse

Door: Kristof De Cnodder

13/03/17 - 16u32

Het ziet er naar uit dat Eric Van Meir niet lang trainer meer zal zijn van Lierse. Volgens onze informatie kreeg Van Meir onlangs in een gesprek met voorzitter Maged Samy te horen dat hij virtueel ontslagen is.

Samy wrijft het Van Meir aan dat hij Lierse niet naar de promotie naar 1A kon leiden en is volgens onze bronnen inmiddels al op zoek gegaan naar een nieuwe hoofdcoach. Van zodra de Egyptische grote baas een nieuwe T1 heeft gevonden, zou Van Meir mogen beschikken. Dat kan dus eventueel al voor de start van play-off 2 zijn. De radicale ingreep die Samy in gedachten heeft, is erg opmerkelijk, want Lierse heeft op zich een sterk seizoen achter de rug. De Pallieters behaalden in totaal de meeste punten in 1B, maar hadden de pech dat ze twee keer nipt naast een periodetitel grepen. Bovendien verklaarde men op het Lisp altijd dat de promotie dit seizoen nog geen must was. Vreemd dus dat Van Meir nu toch wordt afgerekend op de gemiste titel.

1996-2001:

Eric Van Meir verlaat in de zomer van 1996 Charleroi en tekent bij Lierse. De centrale verdediger zou er tot 2001 spelen. In die periode werd hij met de club landskampioen (1997), won de Beker van België (1999) en ook twee keer de Supercup (1997 en 1999).



2003-2011:

Van Meir is zeven jaar hulptrainer op het Lisp. In september 2010 wordt hij aangesteld als hoofdcoach na het ontslag van Aimé Anthuenis. Lang duurt zijn ambtstermijn als T1 niet. In januari 2011 komt Trond Sollied aan het roer in Lier. Van Meir wordt aangesteld als assistent-technisch directeur.



2011-2015:

In mei 2011 gaat Van Meir opnieuw als hoofdcoach aan de slag bij KV Turnhout, de zusterclub van Lierse. Hij blijft er twee seizoenen, om in 2013 weer assistent-coach te worden op het Lisp. Na een ommetje als trainer van Berchem keert hij in juni 2015 opnieuw terug naar Lier. Lierse, net gedegradeerd uit eerste klasse, haalt zijn clubicoon opnieuw in huis als hulptrainer van Younes Zerdouk, de nieuwe T1. Voor Van Meir wordt het zijn derde passage op het Lisp.



2015-2017:

Na een povere start in tweede klasse wordt Zerdouk snel ontslagen. Van Meir neemt over en haalt meteen 6 op 6. Hij geeft aan dat hij terug wil naar zijn job als T2, maar verandert van gedacht na herhaaldelijk aandringen van bestuur, spelers en supporters. Van Meir gaat door als hoofdtrainer en loodst Lierse naar een plek bij de eerste acht, goed voor een ticket voor 1B. In het eerste seizoen van de nieuwe competitieformule pakken de Pallieters 55 punten - het meeste van de acht teams - maar ze grijpen twee keer in extremis naast een periodetitel. Weg promotiedroom, en het vermoedelijke einde van Van Meirs derde passage in Lier.