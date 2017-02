De meeste punten, de minste nederlagen, de minste tegengoals én toch geen (kans op) promotie

Door: redactie

Ontgoocheling troef gisteravond op het Lisp omstreeks 17u50. Een gelijkspel tegen Roeselare volstond uiteindelijk niet voor Lierse, omdat Antwerp na een thriller won van Lommel United. Een bittere pil voor de manschappen van coach Eric Van Meir, want bijna alle stastieken waren in het voordeel van de Pallieters.

Het eindklassement in 1B na 28 wedstrijden liegt er niet om. Lierse 55 punten, Roeselare 50 punten en Antwerp 49 punten. Én toch strijden net die laatste twee ploegen om promotie naar de hoogste voetbalklasse. Het gevolg van het (nieuw ingevoerde) systeem met twee periodes van 14 matchen waarin Lierse op het einde net naast de titel greep en twee keer vrede moest nemen met een tweede plaats. "We waren de meest regelmatige ploeg, maar dat telt in dit format niet. Dat wisten we en daar moeten we ook niet over klagen. Het is nu eenmaal zo", aldus coach Eric van Meir.



Bijzonder hard is het wel voor Lierse. Te meer omdat het ook de minste nederlagen incasseerde (3), het meeste overwinningen behaalde (15), de minste tegengoals slikte (25 stuks) en het vaakst de netten liet trillen (51 keer). De laatste nederlaag van de Pallieters dateerde al van 25 november 2016 toen het met 2-1 verloor op het veld van Roeselare.



"Dit is een nachtmerrie voor ons. We hadden hier vandaag altijd moeten winnen gezien het grote aantal kansen en dus moeten we de hand in eigen boezem steken. We moeten hier lessen uittrekken voor volgend jaar. Het wordt nu wonden likken om vervolgens sterker terug te keren. Dit is uiteraard een bijzonder zware opdoffer, al kunnen we terugkijken op een verdienstelijk seizoen", zei Van Meir na afloop.