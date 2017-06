Sabaton looft Graspop: "Wanneer je binnenkomt, lacht iedereen, van bij de ingang tot op het podium"

© GMM - Nathalie Moors.

Graspop Graspop is alweer voorbij. Volgend jaar vindt de Metal Meeting opnieuw een weekje later plaats, een aankondiging die gepaard ging met spetterend vuurwerk.

Hardline © Elsie Roymans. Gisteravond dwong de programmatie weer tot moeilijke keuzes. Evanescence speelde tegelijk met Anathema en Queensrÿche, Rob Zombie samen met Opeth en Gotthard, Scorpions samen met Primus. En dan zouden we de Jupiler Stage nog vergeten, waar grote namen als Suicide Silence, Suicidal Tendencies en Sum 41 ook 's avonds op de affiche stonden. Deze route volgde onze man ter plaatse:

Gotthard © Elsie Roymans. Terwijl Zombie zijn 'Superbeast' over de wei laat donderen, pikken we nog uitstekende stukken Opeth en vooral Gotthard mee. De hardrock van de sympathieke Zwitsers past uitstekend bij een hete dag, waardoor ze samen met genregenoten Hardline en The Dead Daisies enkele van de aangenaamste optredens van het weekend neerzetten. Emotioneel moment: via de wonderen der techniek zingt bij Gotthard ook de overleden zanger Steve Lee een nummer mee.

Scorpions blijven afscheid nemen Klaus Meine © Rudy De Doncker. Na een streepje Primus - "Je bent in de verkeerde tent, de Scorpions spelen ginder", horen we bandleider Les Claypool zeggen - trekken we terug naar het hoofdpodium. Daar komen de Scorpions voor de derde keer langs sinds ze hun afscheid aankondigden, deze keer met nieuwe drummer Mikkey Dee van Motörhead. Ze spelen een pakkend eerbetoon aan Lemmy met een vlammend 'Overkill', gevolgd door een wervelende drumsolo. Mikkey Dee: het blijft een absoluut beest. En wanneer zijn drumpodium de lucht in gaat, heb je - in tegenstelling tot bij de vorige drummer James Kottak - niet de indruk dat hij er in benevelde toestand gaat afdonderen.

Matthias Jabs © Rudy De Doncker. Klaus Meine zingt natuurlijk niet meer als in zijn jonge jaren, maar voor zijn 69 jaar redt hij het prima. We zien dus een degelijk optreden met prachtige podiumprojecties en als enig echt minpuntje het krakende geluid tijdens 'Send me an Angel'. Meine zegt nog dat er zo veel misgaat in de wereld dat de tekst van 'Wind of Change' spijtig genoeg opnieuw actueel is. "We hebben misschien een nieuwe wind van verandering nodig." Vele kelen zingen mee, net als bij afsluiter 'Rock you like a Hurricane'.

Lof van Sabaton Dan laat Sabaton op Mainstage 2 weer een tank aanrukken voor een knallende set met veel vlammen. 'Ghost Division', 'Attero Dominatus', 'Carolus Rex' of 'Primo Victoria': de Zweden hebben al heel wat publiekslievelingen bij elkaar geschreven. © GMM - Peter De Jongh.

© GMM - Peter De Jongh. De gespeelde verbazing van zanger Joakim Brodén voor zoveel applaus wordt wat afgezaagd, maar hij meent het wel wanneer hij het Belgisch publiek én Graspop nog wat in de bloemetjes zet. "Graspop was het eerste grote festival waar we speelden", vertelt hij. Eerst in de tent voor weinig publiek, nu opnieuw als headliner op het hoofdpodium. Het festival heeft duidelijk een speciale plaats in zijn hart. "Wanneer je binnenkomt, lacht iedereen, van bij de ingang tot op het podium." Mooie woorden van een bijzonder sympathieke zanger. © GMM - Peter De Jongh.