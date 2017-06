Veel zon, blote borsten en 155.000 fans op Graspop

© GMM.

"Trek jullie shirt maar uit, dat doen wij hier op het podium ook." Airbourne vat de derde dag van de Graspop Metal Meeting bondig samen: op de Desselse wei is het bakken.

Graspop kent dit jaar een topeditie met 155.000 bezoekers in totaal. En vandaag vliegen die massaal in de drank. Op de wei liggen opvallend veel lege waterflesjes, terwijl aan de kraantjes in de toiletten ook massaal verfrissing wordt gezocht. "Hebben jullie zonnebrandcrème op?", lacht ook zangeres Amy Lee van Evanescence. Want ja: het is nodig, en ook de ijsjesverkopers doen gouden zaken. Vandaag zakken trouwens opvallend veel vrouwen af naar GMM, waardoor het voor hen extra lang aanschuiven aan de inkom. En voor hun partners natuurlijk.



Vloeken en roeien

Het festival kent vandaag veel hoogtepunten. Alestorm leert de fans van piratenmetal vloeken en laat hen massaal zittend roeien. Het nieuwe hilarische nummer 'Fucked with an anchor' van de lolbroeken wordt massaal meegezongen en een kerel in een opblaasbootje crowdsurft helemaal naar voren. Topentertainment!



Is het AC/DC of eigen werk? Bij het Australische Airbourne is het soms niet helemaal duidelijk, maar plezant is hun optreden wel. Weinig verrassend ook. Zanger-gitarist Joel O'Keefe draait aan een groot brandalarm en wordt door een kerel in een lekker heet kangoeroepak door de frontstage gedragen. Hij slaat bierblikjes kapot op zijn hoofd en gooit er ook naar het publiek. Dat wordt vast een klacht wegens het aanzetten tot alcoholmisbruik. O'Keefe neemt stuntelend nog een camera van een cameraman over, maar is duidelijk véél beter als gitarist.