Zomers weer en Rammstein zorgen voor evenaring record

Door: Stijn Van Hove

18/06/17 - 21u04

© GMM.

Graspop

Met het mooie weer én de komst van Rammstein heeft Graspop Metal Meeting de start van het festivalseizoen niet gemist. Gedurende drie dagen zware gitaren verwelkomde het fesival in Dessel maar liefst 155.000 bezoekers, een evenaring van het record van vorig jaar.



De driedaagse metal-hoogmis opende op vrijdag al sterk met Rammstein en het Scala-project 'Brides Of Lucifer. Vanavond zullen 'The Scorpions' de feestgangfers de laatste nacht in loodsen.



Een vlekkeloze start van de Belgische festivalzomer die volgend weekend met Guns 'n Roses in het festivalpark van Werchter op hetzelfde élan wordt vervolgd.