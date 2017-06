Deep Purple: nog altijd grote klasse

sam

Graspop Een van dé verrassingen van deze Graspop Metal Meeting is Deep Purple, dat Dessel trakteert op een fenomenaal optreden vol muzikaal vakmanschap.

De Britse band opent met het sterke 'Time for Bedlam' van de nieuwe cd 'Infinite', waaruit ook 'The Surprising', 'Birds of Prey' en 'Hell to Pay' langskomen. De nieuwe nummers gaan zanger Ian Gillan beter af dan sommige oude, al haalt hij op zijn 72ste (!) nog altijd een hoog niveau. En wanneer hij zijn mondharmonica tevoorschijn tovert, krijgen we echt magie op het podium.

Want wat een klasbakken staan daar toch samen! Roger Glover, Steve Morse, Ian Paice en Don Airey spelen echt de pannen van het dak, en dankzij het alweer uitstekende camerawerk is het ook visueel likkebaarden voor de muzikanten in het publiek. De subtiele bends en vibrato's van Morse, de vingervlugge keyboardsolo's van Airey... echt een lust voor oor en oog. © GMM.

Deep Purple doet het dan ook zonder extra showelementen. Geen liften, geen vuurwerk, geen speciale kostuums. Vooral Airey straalt met zijn saai hemdje in zijn broek niet bepaald veel rock 'n roll uit. Het contrast met Rammstein een dag eerder kan moeilijk groter zijn. Toegegeven: er is ook wel een pak minder publiek.