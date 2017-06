Graspop riskeert klacht wegens Ad Fundum Cam: "Dit is aanzetten tot overmatig alcoholgebruik"

Door: redactie

18/06/17 - 10u58 Bron: GVA

© Graspop Metal Meeting.

Het principe van de Ad Fundum Cam is simpel: wie in beeld genomen wordt, moet zijn of haar drankje in één teug leegdrinken. De festivalgangers op Graspop zijn er dol op, de FOD Volksgezondheid iets minder. Daar overwegen ze zelfs een klacht in te dienen, weet Gazet van Antwerpen.