Shirts uit, zonnebril op: ook tweede dag Graspop blijft droog

Door: sam

17/06/17 - 18u05 Bron: Eigen berichtgeving

© GMM2017 Jens De Haes.

De weergoden zijn de Graspop Metal Meeting goedgezind. Na de slijkeditie van vorig jaar blijft het dit jaar ook op de tweede volledige festivaldag lekker droog en warm.

Shirts uit, zonnebril op: het is vandaag aangenaam toeven op de Desselse wei. Gelukkig bieden een fris windje en wolken verkoeling, want enkele tere velletjes zien al bijna zo rood als de geschminkte zanger van Carnation.



Na de overrompeling van gisteren voor Rammstein stroomt het publiek nu duidelijk gespreider binnen. Met wat geluk doe je er vanaf de straat tot op het terrein amper tien minuten over, securitycheck inbegrepen. Handig om even binnen te wippen op de festivalmarkt en de Metal Market. Tip: er liggen hopen goeie cd's voor amper vijf euro! Lees ook Graspop barst uit zijn voegen voor Rammstein

Goeiemorgen, Graspop Metal Meeting!

Wakker worden! © GMM2017 Stijn Verbruggen. Avatar krijgt om 11.30 uur de eer de laatste slaapkoppen uit hun tenten te jagen. Daarna lokt de Duitse gitarist Axel Rudi Pell een klein maar enthousiast publiek naar voren. Hij lacht ietsie pietsie meer als zijn grote voorbeeld Ritchie Blackmore, al blijft vooral het spelplezier van de keyboardspeler aanstekelijk.



Johnny Gioeli gesticuleert overdreven maar zingt prima, en de band is zichtbaar tevreden met de respons van de fans. Jammer dat de soundcheck van Devildriver op Mainstage 2 een paar keer te luid doorkomt.



In de Marquee weet Subrosa maar weinig toeschouwers te boeien. De loodzware doom met twee violen is dan ook heel moeilijk verteerbaar voor het middageten, terwijl de zangeres de grens tussen dissonantie en gewoonweg vals wat vaak lijkt te overschrijden.



Op Mainstage 1 winnen de fans van Rhapsody de prijs voor 'het ergst uit de maat klappen' bij 'Il canto del vento'. Jongens, dat lijkt echt nérgens op. In de hoek en strafstudie 'tot vier leren tellen met de metronoom'! Fabio Leone, Luca Turilli en hun kompanen doen wel wat van hen verwacht wordt, al is het spijtig dat alle keyboards en achtergrondstemmen niet live zijn.