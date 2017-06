Graspop barst uit zijn voegen voor Rammstein

Steven ALen

17/06/17 - 02u57

Rammstein © rv.

Het is vandaag over de koppen lopen op Graspop. De 'schuldige' is Rammstein, waarvoor veel mensen speciaal naar Dessel afzakken. De drukte zet de limieten van het terrein in de kijker: aan de ingang is het extra lang aanschuiven voor de metaaldetectoren en op het terrein blijken ook de toiletten bottlenecks. Zo erg als bij AC/DC enkele jaren geleden zijn de files aan de wc's gelukkig niet, en ook aan de podia is het overdag niet onaangenaam druk. Dat is dan weer een voordeel aan bezoekers die alleen voor Rammstein komen: in de Marquee en de Metaldome raak je vaak nog helemaal vooraan als je wil.

Sfeer en dedication De sfeer is uitstekend, met dank aan het zonnetje en de gevarieerde affiche. Het Belgische Evil Invaders speelt een thuismatch op een van de hoofdpodia, waarna ze ook een bedenkelijk record vestigen tijdens de signeersessies. Een fan legt namelijk zijn jongeheer op tafel en krijgt er nog een handtekening op ook. Dedication!

Sinistro © GMM2017 Robin Looy. In de Metaldome vindt dan een van de meest intrigerende optredens van het weekend plaats. De zangeres van het Portugese Sinistro zingt de ziel uit haar tengere lijf, dat ze helemaal in de strijd gooit voor haar performance. Bevend, wild gesticulerend en zelfs schijnbaar stuiptrekkend gaat ze op in haar doomy muziek, die bij ons letterlijk kippenvel tevoorschijn tovert. Alleen jammer dat de keyboards niet live zijn. De band kan rekenen op een dankbaar publiek, want tijdens de erg ingetogen passages is iedereen verbazingwekkend stil. Buiten die boer dan die om Slayer staat te roepen.

Veel variatie Prong © Elsie Roymans. De dag biedt verder veel afwisseling. Het Finse Battle Beast bouwt een aanstekelijk heavymetalfeestje en Sepultura beukt de wei plat met veel recent werk van 'Machine Messiah', een vet statement naar de broertjes Cavalera die morgen het twintig jaar oude 'Roots' van hun voormalige band integraal komen spelen. In de Marquee laten de geluidsmannen de brute en rauwe muziek van Decapitated (deathmetal) en Melechesh (black metal met Midden-Oosterse invloeden) uitstekend overkomen. Bij Prong in de Metaldome is dat minder het geval. Toch blijven afsluiters 'Who's fist is this anyway' en 'Snap your fingers, snap your neck' ook na meer dan twintig jaar nog publiekslievelingen.

Epica © Jens De Haes. Mark Jansen mocht met Mayan de Metaldome al openen en speelt nadien met Epica - de achtste keer al op GMM! - ook de wei voor het hoofdpodium plat. En daar hebben ze de promo van 'Jani Gaat' echt niet voor nodig. Tarja bedankt in de Marquee het publiek voor al die jaren steun, waarna Europe alle kelen openzet voor 'Rock The Night' en natuurlijk 'The Final Countdown'. Speciale vermelding nog voor Psychotic Waltz, dat er na al die jaren nog duidelijk veel in in heeft. "Goddamn, it's good to be here". Schitterend gespeeld ook. Mét live dwarsfluit!

Twister Sister is toch terug Dee Snider © GMM2017 Rudy De Doncker. Dee Snider krijgt de lachers weer op zijn hand. Na enkele bijzonder succesvolle passages met Twisted Sister komt hij nu langs met zijn eigen band. Hij weet natuurlijk deksels goed dat het publiek vooral Twisted Sister-nummers wil horen, waardoor hij laat weten niet te zullen zeggen wanneer al dan niet een nieuwe song volgt. "Anders gaan jullie toch allemaal pissen." Heerlijke vent, en hij amuseert zich zichtbaar wanneer hij de fans de 'rock' van 'I wanna rock' kan laten zingen met een deathmetalstem. "Happy deathmetal", grinnikt de publieksmenner eerste klas.

Brides of Lucifer © GMM2017 Tim Tronckoe. In de Marquee spelen de Brides of Lucifer hun tweede optreden van Graspop terwijl Emperor op Mainstage twee de blackmetalklassieker 'Anthem to the Welkin at Dusk' loslaat. Een onverwacht rauwe traktatie voor de fans van Rammstein die massaal een mooi plekje zoeken voor het hoofdpodium. De aankondiging van het laatste nummer kan dan ook op veel bijval rekenen. Emperor-frontman Ihsahn licht nog toe dat het gaat over vrijheid, en hij drukt de hoop uit dat we nog lang in vrijheid mogen genieten van festivals als deze. 'Opus a Satana' heet het.