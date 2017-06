sam en IVI

16/06/17 - 22u08

video Hét metalfestival van het jaar is vandaag begonnen in Dessel. Graspop lokt ieder jaar duizenden metalfans en dat is dit jaar niet anders. Goed weer, goede muziek en een schitterende sfeer: meer hebben de festivalgangers niet nodig. Hoe ze dan hun favoriete festival zouden uitleggen aan Graspop-leken? Dat is moeilijk te beschrijven... je moet gewoon eens komen!