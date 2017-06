Graspop stevent af op topjaar: "F*ck terreur, hier is het feest"

sam

15/06/17

© sam.

video Officieel start Graspop pas morgen, maar vanavond voelt de preparty al aan als een volwaardige festivaldag. Met dank aan de zon én de uitstekende bands.

De Graspop Metal Meeting steekt dit jaar een tandje bij voor Rammstein. Speciaal voor de Duitsers is het linkse hoofdpodium groter dan het tweede. Robuuster ook, want de constructie moet maar liefst 35 ton kunnen torsen. Ja, dat is véél vuurwerk.



Het Desselse festival pakt opnieuw uit met vijf grote podia plus het Classic Rock Café, waar van 's morgens tot 's avonds muziek wordt gedraaid, maar overdag ook optredens van coverbands doorgaan. De grote kleppers vind je doorgaans op de twee hoofdpodia, terwijl je voor wat extremer en meer duister werk terechtkan in de Marquee. De Jupiler Stage serveert vooral hardcore en metalcore, terwijl de Metaldome zowel aanstormend talent als gevestigde waarden presenteert. En natuurlijk de afterparty's met dj's en coverbands. © sam. Graspop maakte meteen al zijn eerste slachtoffer. © sam.

Topjaar Fans genieten van opener Carnation. © sam. Opvallend veel toeschouwers zijn al vroeg op de wei. Meer dan twee jaar geleden, en zeker meer dan vorig jaar, toen de aanhoudende regen het festival geselde. Carnation maakt op de Jupiler Stage dankbaar gebruik van dit cadeau, want hun old-school deathmetal zet de eerste headbangers in gang. De zanger zit het optreden uit in een hete lederen jas, terwijl de bassist beestige partijen speelt met zijn vingers alsof ze niets zijn. En dan nog fingertapping uit zijn mouw schudden ook! Respect voor dit vijftal uit Tampa, euh, Heist-op-den-berg.



In de Metaldome schrijft Hexa Mera de eerste wall of death van GMM 17 op zijn naam. Een ruimte van een meter of tien-vijftien gaat open, waarna een uitgelaten bende op elkaar beukt. Een gedroomde start voor Graspop, waarna BEAR, Off The Cross en King Hiss de voorzet maar hoeven binnen te koppen. En daarna draait de dj doodleuk Dancing Queen van ABBA. Zelfrelativering is een van de allermooiste eigenschappen.

Bonnetjes en recyclage Opvallend weinig bezoekers staan trouwens aan te schuiven aan de bonnetjesautomaten. Mogelijk hebben veel mensen jetons op voorhand gekocht. En terecht, want zo betaal je 2,5 euro voor een bonnetje in plaats van 2,85 euro.



Graspop pakt dit jaar opnieuw uit met een aparte foodtruckhoek waar de liefhebbers al meteen gaan smullen. Ook de inzamelstand voor lege bekertjes heeft al direct succes. Want ja, een lading van 20 lege bekers is goed voor een sessie eendjes vissen aan de Ducks of Thrash-stand. Goed voor gadgets, een rit op het reuzenrad of de botsautootjes. Fans van Hexa Mera in de Metaldome © sam. © sam.