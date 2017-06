Bekijk: Scala & Kolacny-broers zetten Graspop op stelten als 'Brides of Lucifer'

Mathieu Goedefroy

15/06/17 - 20u44

© kos.

video De eerste festivaldag op Graspop was meteen goed voor een primeur. In een ongezien concept - met een dertienkoppig meisjeskoor in de hoofdrol - maakten Scala, de Kolacny-broers en Koen Buyse (Zornik) hun debuut als metalband 'Brides of Lucifer'.