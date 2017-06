19 nieuwkomers die je niet mag missen op Graspop

sam

video Dit jaar krijgen bijzonder veel bands hun vuurdoop op de podia van Graspop. Daar zitten grote namen bij als Deep Purple en Rammstein, maar ook een hoop minder bekende groepen waar we de komende jaren nog veel van gaan horen. Onze metalman selecteerde de strafste nieuwkomers die absoluut een groter publiek verdienen.

Doom 1. Subrosa

Duisternis en violen gaan uitstekend samen. Gooi er nog wat laaggestemde gitaarmuren en dissonante vrouwenzang tegenaan en je hebt Subrosa, een stel eigenzinnige Amerikanen die je even wegrukken uit de realiteit. Alice, we zijn niet meer in Dessel, maar in een broeierige koortsdroom. Als je knal op het middaguur al in de juiste stemming raakt voor deze emotionele mokerslag, wordt Subrosa misschien wel een van dé verrassingen van GMM.



zaterdag 12:00, Marquee

2. Sinistro

Vrouwenzang met zware metal, die combinatie hebben we al honderd keer gehoord. Maar nog geen enkele keer zoals bij Sinistro. De breekbare, ingetogen en zwoele Portugese zanglijnen zijn van een ander kaliber dan de operastemmen die je veelal tegenkomt. Bezwerend, betoverend en erg intrigerend: Patricia Andrade zingt je echt naar hogere sferen. Geloof ons: Sinistro is een van de meest bijzondere bands van GMM 17. Gaat dat zien!



vrijdag 12:55, Metaldome



Black en death 3. Memoriam

Deze Britse deathmetalband bevat (ex-)leden van Bolt Thrower en Benediction, dus dan weet je hoe laat het is. De ruige strot van zanger Karl Willetts komt het beste tot haar recht op een bedje van erg laag gestemde gitaarriffs en doffe drums, gespekt met hier en daar een gierende gitaarsolo. Hou je vast, want wanneer deze pletwals ten oorlog trekt, gaat alles onherroepelijk plat.



zondag 12:00, Marquee

4. Melechesh

Dit gezelschap ontstond in Israël en mengt strakke, snelle black metal met invloeden uit het Midden-Oosten. Zelf spreken ze van 'Mesopotamische metal' of 'Sumerische black thrashing metal'. Als het beest maar een naam heeft. Maar hoe je het ook noemt, Melechesh is alleszins een aparte band die het ontdekken meer dan waard is.



vrijdag 14:45, Marquee

5. Decapitated

Vader en Behemoth bewijzen al lang dat Polen enkele steengoede bands in huis heeft. Ook Decapitated past in dat rijtje, met brute deathmetal waarin de afgemeten riffs toch prima uit de verf komen. De leden kunnen dan ook een flinke pot spelen en verwerken zonder verpinken ongebruikelijke ritmes in hun muziek. Dus of je nu graag de technische kunstjes keurt of gewoon los wil gaan: Decapitated is geschikte kost voor iedere deathmetalfan.



vrijdag 13:15, Marquee

6. Carnation

Wie houdt van old-school deathmetal moet goed op tijd komen. Carnation uit Heist-op-den-berg opent Graspop op de Jupiler Stage met aanstekelijk en strak beukwerk dat je benen doet wiebelen en je hoofd schudden!



donderdag 16:00, Jupiler Stage

7. Tribulation

Iets heel anders is het Zweedse Tribulation. De zang gaat richting black metal, terwijl de muziek meer neigt naar heavy metal, maar dan duisterder en met wat psychedelische invloeden. Nee, de stijl van Tribulation omschrijven, is geen gemakkelijk klus. De muziek klinkt alleszins heel open en organisch, zit technisch uitstekend in elkaar en weet steeds te verrassen. Een dikke aanrader.



vrijdag 12:00, Marquee

Hardcore en metalcore 8. As Lions

As Lions ontstond uit de assen van Rise to Remain, met Austin Dickinson - zoon van Iron Maiden-frontman Bruce - op zang. De nogal Amerikaans aandoende mix van hardcore, rock en pop van de Britten is heel toegankelijk, met een hoog meezinggehalte. Op plaat klinkt de muziek heel erg geproducet, dus benieuwd wat het vijftal er live van gaat bakken.



zaterdag 13:10, Jupiler Stage

9. Shvpes

Bruce Dickinson stuurt echt zijn zonen uit, want bij Shvpes staat Austins broer Griffin achter de microfoon. Met de muziek van papa heeft ook Shypes echter weinig te maken: geen traditionele metal, wel een gedreven mix van post-hardcore en alternatieve rock. Griffin schreeuwt erover als een bezetene, om dan over te schakelen op mierzoete meezingrefreintjes. Die afwisseling maakt van Shvpes een prima band om 's middags de wei definitief wakker te schudden.



vrijdag 12:05, Jupiler Stage

10. Crown the Empire

Crown the Empire uit Texas brouwt ook een mengsel van pop, hardcore en metal. De band wisselt heel rustige stukken af met heel ruige passages, cleane meezinglijnen met brute screams. En net wanneer je denkt dat je te maken hebt met een groep van dertien in een dozijn, weten ze je toch te verrassen.



zaterdag 14:55, Jupiler Stage

11. Touché Amoré

Deze Amerikaanse post-hardcoreband is een speciaal geval op de Jupiler Stage. Dat ligt enerzijds aan hun muziek, waarin ze op indrukwekkende wijze rustige en melodieuze gitaren verweven met stevige hardcore. Anderzijds is de jongste plaat 'Stage Four' opgedragen aan de moeder van frontman Jeremy Bolm, die twee jaar geleden overleed aan kanker. De erg persoonlijke teksten worden zo eerlijk gezongen dat ze er flink inhakken. Het verlies hangt als een soort dreigende leegte boven de plaat, en Bolm weet met zijn stem - soms met een spreekstem, soms schreeuwend - de sfeer nog een pak te versterken. Zijn zang is ook niet die typische krachtige brul of grom die je vaak tegenkomt. Zijn ietwat ijle schreeuwen klinken daarentegen breekbaar, wat de teksten alleen maar versterkt. Intense kost.



zondag 14:55, Jupiler Stage

12. BEAR

Terwijl deathmetalliefhebbers donderdag zeker op tijd moeten komen voor Carnation en Hexa Mera, luidt de bel om 17.40 uur voor wie houdt van metalcore. Het Antwerpse BEAR klinkt zoals de naam, en subtiliteit vind je niet snel terug in hun bruut geweld. Vette voorpoot in je gezicht en laat die moshpit maar gaan!



donderdag 17:40, Jupiler Stage

Metal 13. Off the Cross

Deze Antwerpse band past niet echt in een hokje. De muziek klinkt meer metal dan hardcore en de band verwerkt een heleboel invloeden tot een knallend, groovend en soms duister geheel. Met een dikke pluim voor de gitaar, die met gerichte riffs én mooie inkleuringen de nummers echt naar een hoger niveau tilt.



donderdag 19:25, Jupiler Stage

14. Sanctuary

Oké, echt nieuw is dit gezelschap geenszins. De band uit Seattle bestond zeven jaar voor hij in 1992 deels verdampte in Nevermore. Sinds enkele jaren gaat Sanctuary er echter weer voor, met stevig ritmisch riffwerk en de kenmerkende zang van Warrel Dane. Progressieve en thrashy elementen houden de muziek boeiend. Jeff Loomis is er niet meer bij, maar ook zonder hem is het gitaarspel top!



zaterdag 14:40, Marquee

Hardrock 15. Toseland

Tweevoudig wereldkampioen Superbike James Toseland moest zijn sport vaarwel zeggen wegens een blessure. Hij wil nu opnieuw aan de top raken als zanger van Toseland, waarmee hij swingende hardrock maakt. Geen tierlantijntjes, maar eerlijke en catchy songs met een gedreven zanger die met zijn nasaal geluid duidelijk zijn stempel drukt op de muziek.



zaterdag 12:20, Metaldome

16. Inglorious

Dit jonge Britse vijftal serveert de ideale soundtrack bij het ontwaken op zondag. Lekkere hardrock met veel aandacht voor riffs en zang, niet té hard maar aanstekelijk genoeg om die stramme beentjes weer los te schudden en de spinnenwebben uit de hoofden te jagen. Bijster origineel probeert Inglorious niet te zijn, maar ze kunnen verdorie wel een lekker potje spelen. Hopelijk doen die scherpe solo's niet te veel pijn na de feestnacht.



zondag 11:15, Metaldome

17. Hardline

De Amerikaanse zanger Johnny Gioeli mag dan al een jaar of twintig bij de Duitse gitarist Axel Rudi Pell zingen, hij heeft ook zijn eigen band Hardline. De aanstekelijke melodieuze hardrock wisselt rustige passages af met ruiger werk en biedt zo veel ruimte voor Gioeli's krachtige stem. Alle instrumenten krijgen wel momentjes in de schijnwerpers, maar de herkenbare zang van de frontman staat duidelijk centraal.



zondag 15:45, Metaldome

18. Slydigs

'Light the fuse'! Wat is dit plezante muziek om vrijdagochtend het hoofdpodium te openen! Deze rockers uit Manchester spelen waarschijnlijk de vrolijkste songs van heel deze editie, misschien met uitzondering van Primus. Als de zon nog niet zou schijnen, is de kans groot dat de meezingers van Slydigs haar tevoorschijn toveren.



vrijdag 11:30, Mainstage 1