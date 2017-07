Dave Grohl en zijn Foo Fighters zorgen voor schitterende afsluiting van Rock Werchter

Bewerkt door: ib

3/07/17 - 03u35 Bron: Belga

Foto: Pieter-Jan Vanstockstraeten. © photo news.

Met een heel energiek concert vol hits uit het rijke verleden van de groep hebben de Foo Fighters, met zanger Dave Grohl vanzelfsprekend in de hoofdrol, gisterenavond op schitterende wijze het vierdaagse festival Rock Werchter afgesloten. Samen met het concert van System of A Down op zaterdag was dit het absolute hoogtepunt van deze festivaleditie, al hoort volgens de fans van Radiohead ook het optreden van die groep in dat rijtje.

De Foo Fighters grepen met een alles gevende Grohl de festivalgangers meteen bij de keel met krachtige songs als 'All My Life', 'Times Like These' en 'Learn To Fly' waarvan de teksten door velen uitbundig werden meegezongen.



Verschillende andere hits zoals 'Something From Nothing', 'The Pretender', 'Walk', 'My Hero' zouden volgen. Af en toe werden rustpunten ingelast zoals bij de voorstelling van de bandleden toen er flarden van 'School's Out' (Alice Cooper), 'Miss You' (Rolling Stones) en 'Another One Bites the Dust' (Queen) gespeeld werd. Als afsluiter volgden uitgesponnen versies van 'Run', 'Best of You' en 'Everlong'.



Beenbreuk

Deze Amerikaanse rockband, die in 1995 werd opgericht door Dave Grohl, de voormalige drummer van Nirvana, stond reeds in 2015 geafficheerd op Rock Werchter maar diende toen hun optreden af te zeggen wegens de beenbreuk die Grohl opliep tijdens een optreden kort voordien in het Zweedse Göteborg. Hij excuseerde zich zondagavond in Werchter voor deze afzegging maar wees er meteen op 'dat hij hiervoor een doktersbriefje had binnengebracht'. "Ik wist echter dat we zouden terugkeren omdat we allemaal van rock 'n roll houden', aldus Grohl.



Verschillende fans hielden overigens borden in de lucht met pictogramman die waarschuwen voor uitglijden.