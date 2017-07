System of a Down zet misschien wel beste concert neer van Werchter

lva

2/07/17 - 04u07

Zanger Serj Tankian van System of a Down © Photo News.

De twee Californische bands System of a Down en Linkin Park zorgden gisterenavond voor veel ambiance op de weide van Werchter. Vooral System of a Down steelde de show en speelde misschien wel hét concert van deze editie op Rock Werchter. Vraag is of de Foo Fighters, die vanavond Rock Werchter zullen afsluiten, nog beter doen.

System of a Down, bestaande uit vier Amerikaanse muzikanten van Armeense afkomst, greep de festivalweide meteen naar de keel met een reeks nummers waaronder heel wat vroegere hits zoals 'Aerials' en 'Hypnotize' die tegen een verschroeiend tempo achter mekaar afgewerkt werden.



Songs als 'Chop Suey!' en 'Lonely Day' werden massaal meegebruld. De intense finale met 'Kill Rock 'n Roll', 'B.Y.O.B.', 'Toxicity' en 'Sugar', het nummer waarmee de groep in 1998 haar eerste hit scoorde liet niemand op de festivalweide onberoerd. Lees ook Veel rockgeweld op derde festivaldag Rock Werchter, dat in de regen wakker werd

Callboys bouwen feestje op Werchter en iedereen gaat uit z'n dak

Naaktlopers op 'Deense Rock Werchter'

Brave Linkin Park

Ook Linkin Park zorgde met vroegere hits zoals 'One Step Closer', 'The Catalyst' en 'Waiting For The End' voor heel wat ambiance op de weide. Het slot van de set met 'Breed it Out' en 'Faint' was goed, maar het was allemaal wat te braaf en teveel popsong in vergelijking met de nijdigheid die System of a Down een uur daarvoor op de mat had gelegd.



Seasick Steve charmeert

Eerder op de dag zorgden op main stage vooral de opener Frank Carter & The Rattlesnakes en de ontwapenende oude bluesrakker Seasick Steve voor veel sfeer op het podium, zeker toen Steve een meisje op het podium uitnodigde en voor haar persoonlijk een lied speelde.